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Культура

Праздничную программу подготовили для гостей в Михайловском

101 год со дня образования музея-заповедника «Пушкинский уголок» на Псковской земле — известного сегодня всему миру Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» исполнится 17 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.  

Олег Титов. Кабинет поэта (1957). Из фондов «Михайловского».

К некруглой дате в заповеднике подготовили небольшую праздничную программу, на которую приглашают всех желающих. В 15.00 в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) состоится торжественное открытие выставки «Мой дом везде, где есть небесный свод...».  

Часом позже, в 16.00, в музее начнут концерт «Весна идёт, весне дорогу». «Золотые шлягеры» — вокальные миниатюры Моцарта, Чайковского, Кюи, Оффенбаха, Пуленка и других русских и зарубежных композиторов — исполнят псковские музыканты. Это Марина Мариненко (сопрано), Эдуард Банько (тенор), Валерия Дунюшкина (фортепиано), Иван Колбашов (фортепиано).   

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