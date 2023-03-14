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Общество

Госдума приняла закон о наказании за фейки об участниках СВО

Законопроект с поправками об уголовной ответственности в виде наказания до 15 лет лишения свободы и штрафах до пяти миллионов рублей за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса и распространение фейков о них приняла Госдума в третьем чтении.

Поправки ужесточают наказание за дискредитацию использования ВС РФ за рубежом (280.3 УК РФ). Сейчас максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая санкцию до семи лет лишения свободы за подобные деяния, пишет РИА Новости.

Кроме того, поправки вносятся в статью, регулирующую ответственность за фейки о ВС РФ (207.3 УК РФ), распространяя наказание за подобные деяния и в отношении добровольческих формирований. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.

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