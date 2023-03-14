Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Котов назвал плюсы одноуровневой системы местного самоуправления для псковичей

Двухуровневая система местного самоуправления эффективна в тех регионах, где большая плотность населения и мало населённых пунктов. В Псковской области их насчитывается 8 тысяч, и «дробить территорию региона на большое количество муниципальных образований просто неэффективно», сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 14 марта.

«Сейчас мы пришли к выводу, что целесообразней и эффективнее будет система управления, работающая на одном уровне. Будет более эффективное использование финансов, она позволит людям, которые проживают на этих территориях, быстрее достучаться до власти в решении тех или иных проблем», - отметил Александр Котов.

Напомним, на 19-й сессии Псковского областного Собрания были приняты региональные законы о преобразовании восьми районов - Печорского, Опочецкого, Невельского,  Новоржевского, Красногородского, Локнянского, Пыталовского и Струго-Красненского - в муниципальные округа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 марта 2023

Александр Котов: Новоржевскому району на пользу досрочные выборы
14 марта 2023

Границы районов в Псковской области останутся прежними - Александр Котов
14 марта 2023

Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь»
10 марта 2023

В ближайшие годы нас ждут интересные выборы - Андрей Маковский

09 марта 2023

Голосование на выборах губернатора Псковской области планируют сделать многодневным
09 марта 2023

Игорь Сопов – о выборах главы Пустошкинского района: Надеемся на высокую явку
09 марта 2023

Готовность к выборам в Пустошкинском районе обсуждают в медиацентре ПАИ
09 марта 2023

Пять кандидатов претендуют на пост главы Пустошкинского района

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...