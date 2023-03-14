Александр Котов назвал плюсы одноуровневой системы местного самоуправления для псковичей

14:39, 14 марта 2023, ПАИ

Двухуровневая система местного самоуправления эффективна в тех регионах, где большая плотность населения и мало населённых пунктов. В Псковской области их насчитывается 8 тысяч, и «дробить территорию региона на большое количество муниципальных образований просто неэффективно», сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 14 марта.

«Сейчас мы пришли к выводу, что целесообразней и эффективнее будет система управления, работающая на одном уровне. Будет более эффективное использование финансов, она позволит людям, которые проживают на этих территориях, быстрее достучаться до власти в решении тех или иных проблем», - отметил Александр Котов.

Напомним, на 19-й сессии Псковского областного Собрания были приняты региональные законы о преобразовании восьми районов - Печорского, Опочецкого, Невельского, Новоржевского, Красногородского, Локнянского, Пыталовского и Струго-Красненского - в муниципальные округа.