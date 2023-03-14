Эксперты подсчитали, сколько псковичи задолжали банкам

15:04, 14 марта 2023, ПАИ

Среднестатистический житель Псковской области должен банкам 266,5 тысячи рублей. Таковы данные нового исследования РИА Новости о закредитованности россиян.

Таким образом, псковичи вынуждены выделять на обслуживание банковских кредитов около 66% от своей зарплаты.

По совокупности показателей Псковская область находится на 54-м месте среди других регионов РФ.

Наименее закредитованными оказались жители Ингушетии (41,8 тысячи рублей долга на каждого жителя, 12,2% от зарплаты), хуже всего дела обстоят в Калмыкии (408 тысяч рублей долгов на каждого жителя, 108,8% от зарплаты).