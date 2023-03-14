В Пскове умерла директор школы №13 Ирина Белякова

15:15, 14 марта 2023, ПАИ

13 марта на 57-м году жизни после продолжительной болезни скончалась директор школы №13 Ирина Белякова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Ирина Белякова многие годы своей жизни посвятила педагогической деятельности. С 1988 по 1989 год она работала преподавателем математики в Опочецком педагогическом училище. С 1989 по 1990 год была учителем математики средней школы № 13. Затем являлась заместителем директора по УВР средней школы № 13 (с 1990 по 2001 год).

В 2001 году назначена директором школы №13 и возглавляла ее более 20 лет.

За добросовестный труд и большой вклад в развитие системы образования Пскова она удостоена ведомственной награды «Отличник народного просвещения».

Управление образования администрации Пскова выражает искренние соболезнования родным и близким. «Ушел из жизни человек, полный творческих сил и энергии», - отметили в управлении.