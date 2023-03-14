Большой картографический форум пройдёт на базе ПсковГУ

15:32, 14 марта 2023, ПАИ

Большой картографический форум пройдёт с 15 по 17 марта на базе Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Соорганизаторами форума являются Псковское региональное отделение РГО и Московский государственный институт международных отношений МИД РФ.

В программе мероприятий - онлайн-лекция о возможностях применения ГИС-технологий в современных научных исследованиях, которую проведет преподаватель Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина Светлана Токарчук, мастер-классы по ГИС-технологиям и студенческий геохакатон.

В рамках форума также 17 марта состоится научно-практическая конференция с участием специалистов и молодых учёных из Белоруссии, МГИМО, МГУ им. М. В. Ломоносова, ВШЭ, ИГ РАН, СПбГУ, НИИ БелГУ, ПсковГУ и других российских вузов. Исследователи обсудят актуальные проблемы и перспективы развития современной картографии, применение геоинформационных систем в исторической географии, туризме, в изучении культурных и этнодемографических процессов, в исследованиях природы и землепользования.