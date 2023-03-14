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Общество

Российско-белорусский форум студенческих СМИ пройдёт в ПсковГУ

Российско-белорусский форум студенческих СМИ «Индустрия медиа» впервые пройдет в ПсковГУ с 17 по 19 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

На мероприятие приедут ректоры и проректоры 20 российских и белорусских вузов, 100 представителей молодежных университетских медиа, также участие в форуме примет делегация из Министерства науки и высшего образования РФ во главе с заместителем министра Константином Могилевским.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Инициатором форума стало Минобрнауки России. Цель встречи - установление конструктивных творческих связей студентов Российской Федерации и Белоруссии, которые реализуют себя в сфере СМИ через обучение, работа над общими проектами и знакомство с культурой двух государств.

«Сегодня Псковский государственный университет взаимодействует с 19 вузами дружественной страны, реализуя целый ряд знаковых проектов, - подчеркнула ректор ПсковГУ Наталья Ильина. - В их числе Российско-Белорусский университетский союз «Вместе», который включен в программу развития «Приоритет-2030», Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства. Вуз выступает оператором проекта «Летний университет», в рамках которого наша площадка в прошлом году приняла участников из 9 стран, в том числе 90 студентов и 25 школьников Белоруссии. Российско-белорусский форум студенческих СМИ «Индустрия медиа» – еще одна важная веха сотрудничества нашего вуза, региона в целом с соседним государством».

Руководитель вуза отметила особую значимость мероприятия с точки зрения обучения и воспитания информационно просвещенной и грамотной молодежи. Планируется, что студенты, объединенные в смешанные международные команды, под руководством федеральных спикеров и экспертов научатся создавать медиаконтент в сфере науки и высшего образования, культуры и истории и разработают серию тематических подкастов, видеоинтервью, текстовых материалов. Результатом форума станут совместные проекты и инициативы, которые укрепят связи братских народов и будут способствовать росту творческого потенциала нынешних и будущих специалистов новых медиа двух стран.

Делегации вузов также встретятся на пленарном заседании «Российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и высшего образования» и круглом столе «Обмен лучшими практиками межвузовского взаимодействия». Вопросы взаимодействия вузов Российской Федерации и Республики Беларусь участники обсудят на стратегической сессии. Кроме того, программой предполагается открытая дискуссия «Информационное сотрудничество России и Беларуси: проектное взаимодействие».

«В рамках форума будет подписано соглашение о консорциуме «Российско-белорусский университетский союз «Вместе», который объединит ПсковГУ и четыре вуза Белоруссии, - рассказала первый проректор ПсковГУ Ольга Серова. - Основная его цель - формирование единого научно-образовательного пространства и развития молодежной политики через расширение межвузовского сетевого взаимодействия».

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