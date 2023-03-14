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Общество

«Марафон здоровых привычек» пройдет в Пскове

«Марафон здоровых привычек», в рамках которого запланированы очные и онлайн-лекции о здоровье, проведёт Псковский городской молодёжный центр с 20 по 24 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Молодежный центр Пскова

Так, 20 марта состоится встреча «Больше чем еда», ее проведёт психолог по работе с расстройством пищевого поведения и образом тела Екатерина Сергейчик. Эксперт расскажет, как полюбить и почувствовать себя лучше. Мероприятие пройдёт на улице Максима Горького, 15 в 18:00. Предварительно необходимо записаться.

На второй день марафона, 21 марта, в 18:30 молодёжь приглашают посетить ещё одну очную встречу «Есть ради жизни или жить ради еды». Её проведёт практикующий нутрициолог NSA академии нутрициологии, специалист в восстановлении здоровья питанием и изменении пищевых привычек Мария Андреева. Эксперт поможет перейти на здоровое питание, а также научит грамотно выбирать продукты в магазине без вреда для здоровья. Запись на мероприятие по ссылке.

Далее «Марафон здоровых привычек» продолжится в онлайн-формате. В сообществе Молодёжного центра в социальной сети «ВКонтакте» будут опубликованы три видеоролика с занятием по йоге от Марины Синельниковой, мастер-классом от фитнес-тренера Ирины Шикиной и экспертным видео от Марии Ивановой, которая расскажет о естественном омоложении и самокоррекции.

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