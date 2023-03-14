Нянинские рулеты представят на «Вкусной пятнице» в Пскове

16:56, 14 марта 2023, ПАИ

«Вкусная пятница» пройдет в офисе Псковского филиала Россельхозбанка (улица Некрасова, 44а) 17 марта. В ней примет участие фермерское хозяйство «Нянино» из Великолукского района, сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

С 9:00 до 15:00 на мини-ярмарке псковичи смогут приобрести мясо домашней курицы, цыплят и перепелов, соленый шпик, корейку, грудинку, перепелиные и куриные яйца, кукурузный и пшеничный хлеб с тыквенными семечками.

Кроме того, на ярмарке будут представлены кондитерские изделия: торты, рулеты, пирожные, печенье, сладкие булочки.

Фермерское хозяйство «Нянино», расположенное в одноименной деревне в Великолукском районе, уже 13 лет производит натуральные продукты, выращенные без ГМО и химикатов. «Мы не первый раз участвуем в проекте Россельхозбанка «Вкусная пятница». Нам очень нравится атмосфера и организация мероприятия, а также добрые и хорошие покупатели, которые уже полюбили нашу продукцию. Большой популярностью среди псковичей пользуются кукурузный хлеб, кондитерские рулеты и перепелиные яйца», – прокомментировал глава фермерского хозяйства «Нянино» Дмитрий Перегримов.

Своей миссией фермерское хозяйство «Нянино» считает обеспечение натуральными и полезными продуктами населения региона.

«Проект «Вкусная пятница» помогает фермерам познакомить жителей и гостей города со своей продукцией, расширить рынок сбыта, а для посетителей мероприятия становится прекрасной возможностью попробовать и приобрести качественные местные продукты в удобном формате», – подчеркнул директор Псковского филиала РСХБ Дмитрий Алемасов.

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям попробовать и приобрести натуральные продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ Свое Родное.

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