Занятия по самбо включат в программу по физкультуре

17:00, 14 марта 2023, ПАИ

Занятия по самбо включат в программу по физкультуре, сообщает Telegram-канал «Единой России» со ссылкой на секретаря Генсовета партии, заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака.

«Единая Россия» и Минпросвещения договорились о включении занятий по самбо в образовательный модуль школьных уроков физкультуры.

Помимо этого, в рамках программы капремонта школ, строительства новых школ и программы реконструкции спортивных залов в сельских школах, которые партия реализует вместе с министерством, особое внимание будут уделять оснащению залов для занятий самбо.