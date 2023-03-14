Занятия по самбо включат в программу по физкультуре
Занятия по самбо включат в программу по физкультуре, сообщает Telegram-канал «Единой России» со ссылкой на секретаря Генсовета партии, заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака.
«Единая Россия» и Минпросвещения договорились о включении занятий по самбо в образовательный модуль школьных уроков физкультуры.
Помимо этого, в рамках программы капремонта школ, строительства новых школ и программы реконструкции спортивных залов в сельских школах, которые партия реализует вместе с министерством, особое внимание будут уделять оснащению залов для занятий самбо.
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