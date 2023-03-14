10 классов в псковских школах закрыли на карантин из-за ОРВИ

17:27, 14 марта 2023, ПАИ

В Псковской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 10,7% и составила 87,29 на 10 тысяч населения. Всего зарегистрировано 5354 случая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В связи с заболеваемостью детей гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе закрыто 10 классов в пяти образовательных организациях, одна группа в одной средней профессиональной организации.

В целом заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению области на 7%. Недельный эпидемический порог превышен в возрастной группе 15 лет и старше на 17,9%. Среди заболевших дети до 14 лет составили 51,5 % (2757 случаев).

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в Пскове (134,0 на 10 тыс. населения), Струго-Красненском (111,0), Островском (103,2) и Псковском (90,8) районах.

В Пскове заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 9,7% и составила 134,02 на 10 тысяч населения. Зарегистрировано 2802 случая, что выше недельного порогового уровня на 38,7%. Превышение эпидпорога по Пскову зарегистрировано у детей до 2 лет – на 11%, 7-14 лет – на 12,6%, у взрослых – на 151,6%.

По результатам лабораторных исследований среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 29,4%, из них вирусы гриппа В обнаружены в 100% случаев.

Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии на прошедшей неделе выявлены аденовирусы – 23,5 %, риновирусы – 17,6 %, вирусы парагриппа – 17,6%, бокавирусы – 5,9%, РС-вирусы - 5,9%.

Количество псковичей с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, нуждающихся в стационарном лечении, снизилось на 21,3% и составило 0,9% от числа заболевших.