Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

10 классов в псковских школах закрыли на карантин из-за ОРВИ

В Псковской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 10,7% и составила 87,29 на 10 тысяч населения. Всего зарегистрировано 5354 случая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В связи с заболеваемостью детей гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе закрыто 10 классов в пяти образовательных организациях, одна группа в одной средней профессиональной организации.

В целом заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению области на 7%. Недельный эпидемический порог превышен в возрастной группе 15 лет и старше на 17,9%. Среди заболевших дети до 14 лет составили 51,5 % (2757 случаев).

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в Пскове (134,0 на 10 тыс. населения), Струго-Красненском (111,0), Островском (103,2) и Псковском (90,8) районах.

В Пскове заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 9,7% и составила 134,02 на 10 тысяч населения. Зарегистрировано 2802 случая, что выше недельного порогового уровня на 38,7%. Превышение эпидпорога по Пскову зарегистрировано у детей до 2 лет – на 11%, 7-14 лет – на 12,6%, у взрослых – на 151,6%.

По результатам лабораторных исследований среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 29,4%, из них вирусы гриппа В обнаружены в 100% случаев.

Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии на прошедшей неделе выявлены аденовирусы – 23,5 %, риновирусы – 17,6 %, вирусы парагриппа – 17,6%, бокавирусы – 5,9%, РС-вирусы - 5,9%.

Количество псковичей с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, нуждающихся в стационарном лечении, снизилось на 21,3% и составило 0,9% от числа заболевших.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 марта 2023

Tele2 предлагает обменять минуты на бонусы в онлайн-играх
14 марта 2023

Заболеваемость COVID-19 в Псковской области снизилась почти на 26%
14 марта 2023

«Марафон здоровых привычек» пройдет в Пскове
14 марта 2023

В работу системы «Меркурий» в Псковской области внедрили искусственный интеллект
14 марта 2023

95 килограммов мёда передал пасечник из Невеля участникам СВО
14 марта 2023

Российско-белорусский форум студенческих СМИ пройдёт в ПсковГУ
14 марта 2023

Лекарства должны продаваться во всех ФАПах региона - Александр Котов
14 марта 2023

Туман и +8 градусов обещают псковичам 15 марта

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...