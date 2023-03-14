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Общество

В работу системы «Меркурий» в Псковской области внедрили искусственный интеллект

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с руководителем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олегом Емцевым сегодня, 14 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На совещании затронули наиболее актуальные для региона вопросы: контроль за экспортом и импортом растительной и животноводческой продукции, формирование благополучной эпизоотической обстановки, борьба с борщевиком Сосновского, карантинные мероприятия фитосанитарной зоны и контроль за сельскохозяйственными землями, используемыми не по назначению.

Отдельно руководители рассмотрели тему контроля за оборотом пищевой продукции с помощью функционала разработанных Россельхознадзором информационных систем.

Олег Емцев проинформировал, что в работу системы электронной сертификации «Меркурий» в Псковской области внедрен искусственный интеллект. Модель позволяет более оперативно отрабатывать поступившую информацию, повышая биологическую и пищевую безопасность продуктов. Ежедневно в Псковской области совершается около 50 тысяч транзакций и регистрации сопроводительных документов.

Михаил Ведерников подчеркнул, что особого отношения к проверке качества требуют поставки товаров в социальные учреждения Псковской области.

В ходе обсуждения вопросов экспорта и импорта Олег Емцев отметил, что на территории ведомства заработал Северо-Западный филиал Федерального центра охраны здоровья животных. Учреждение аккредитовано на широкий спектр лабораторных исследований, в том числе обязательных для экспортеров региона и импортеров псковской продукции.

В завершение встречи руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выразил благодарность главе региона за эффективное взаимодействие и объективный взгляд на вопросы, имеющие стратегическое значение для правительства Псковской области и территориального управления Россельхознадзора.

Михаил Ведерников отметил, что конструктивное сотрудничество правительства региона, ведомства и органов местного самоуправления приводит к положительным результатам. Так, например, в результате совместных усилий в 2022 году нормализовалась ситуация по АЧС. «Это значимо для экономики региона», — сказал он.

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