Заболеваемость COVID-19 в Псковской области снизилась почти на 26%

17:40, 14 марта 2023, ПАИ

Количество случаев заболевания коронавирусом в Псковской области снизилось по сравнению с предыдущей неделей на 91 (на 25,9 %). Это ниже заболеваемости по РФ (55,04) на 23,9 %, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

По клинической форме выявили: ОРВИ – 242 случая, или 93,1 % от общего числа случаев, пневмония – 18 случаев, или 6,9%. Среди заболевших на прошедшей неделе 10% детей до 18 лет (26 человек) и 90% взрослых.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в девяти муниципальных образованиях: Гдовском, Псковском, Струго-Красненском, Порховском, Печорском, Опочецком, Пушкиногорском, Палкинском районах и городе Пскове.

По сравнению с предыдущей неделей незначительный рост заболеваемости отмечался в восьми районах области. Это Гдовский, Дедовичский, Опочецкий, Палкинский, Печорский, Псковский, Пушкиногорский, Струго-Красненский. В пяти районах области - Бежаницком, Дновском, Красногородском, Локнянском, Усвятском - не зарегистрировано ни одного случая.

В Пскове заболеваемость на прошедшей неделе снизилась на 35,6 % (на 79 случаев) и составила 68,28 на 100 тысяч населения, что выше среднеобластной заболеваемости в 1,6 раза. В том числе в 1,5-3 раза областная заболеваемость превышена в Пскове, Печорском, Опочецком, Пушкиногорском и Палкинском районах.

За неделю специалисты провели 7628 исследований на COVID-19, охват тестированием составил 175,47 на 100 тысяч населения.