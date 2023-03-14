Профсоюзы призвали бизнес подключаться к продвижению региона

18:11, 14 марта 2023, ПАИ

Привлечение псковского бизнеса к участию в продвижении туристических возможностей региона обсудил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов с председателем комитета по культуре Псковской области Ольгой Тимофеевой в ходе рабочей встречи в рамках Международной выставки «Интурмаркет-2023» в Москве.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, участники встречи, в частности, обсудили возможное наполнение регионального стенда интерактивными программами.

«Согласен с комитетом по культуре, что регион сегодня вышел на новый уровень в сфере туризма, событийных мероприятий и гостиничного бизнеса. А это значит, мы можем и должны быть представлены на международных и межрегиональных мероприятиях более ярко и широко», — считает Игорь Иванов.

По его мнению, к продвижению региона, которое осуществляют исполнительная власть и профсоюзы, необходимо подключать бизнес и коммерческое финансирование.

«Мы делаем общее дело, которое позитивно сказывается на Псковской области, на жителях региона и бизнесе, поэтому наша прямая задача — солидаризироваться», — подчеркнул руководитель областного профобъединения.