Лучший эскиз въездного знака выбрали в Печорах

18:18, 14 марта 2023, ПАИ

14 марта прошло заседание конкурсной комиссии по выбору лучшего эскиза въездного знака города Печоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Печорская правда».

На заседании присутствовали девять членов комиссии во главе с председателем, заместителем главы администрации городского поселения Печоры Игорем Юшкиным. Секретарь конкурсной комиссии Ирина Герасимова ознакомила всех не только с эскизами, но и с мнением местных жителей.

Перед решающим голосованием выступил главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

«Мы сейчас выбираем не столько проект, сколько концепцию будущего въездного знака. Голосуем за идеологию проекта», — объяснил Евгений Шапкин. Он рассказал о каждом представленном эскизе, дав профессиональную оценку работам. Было предоставлено слово исполняющему обязанности наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря отцу Илариону.

«Мы должны понимать, что символами Печор является православная обитель. И нужно это учитывать при принятии решения. Люди, живущие в Печорах или приезжающие сюда, должны понимать, где оказались», — отметил отец Иларион.

Глава городского поселения Печоры Юлия Четвергова также объяснила, как видит въездной знак в Печоры. «Прежде всего он должен быть монументальным и, образно говоря, подходить архитектурной концепции города», — сказала Юлия Четвергова.

Высказал свои пожелания и глава Печорского района Сергей Тарасик: «Выбирать надо сердцем. Вот к чему лежит душа, то и предпочтите».

А затем началось голосование. Каждый член конкурсной комиссии выставлял проектам баллы от 1 до 10 по восьми критериям.

В итоге в топ-5 попали эскизы, представленные ООО «Эстетик-Арт», Владимиром Шуляковским, Юрием Денисовым, Никитой Тихоновым и Ангелиной Заиченко. Первое место, набрав 684 балла, занял проект ООО «Эстетик-Арт». Второе место у эскиза Юрия Денисова, третье — у предложения Владимира Шуляковского. Авторы получат 100 000, 70 000 и 50 000 рублей соответственно.

Отметим, что каждый участник конкурса будет отмечен дипломом администрации городского поселения Печоры.