Информация о забастовке работников Wildberries оказалась ложной

19:05, 14 марта 2023, ПАИ

В Сети появились слухи о том, что менеджеры маркетплейса Wildberries вышли на забастовку из-за полученных штрафов. Причиной акции стало введение компанией 100-процентных списаний из зарплаты за бракованные товары или подмены: их стоимость вычитают из зарплаты менеджеров, на некоторых уже числятся долги в сотни тысяч рублей. Кроме того, сотрудники сообщают о задержках выплат уже заработанных денег. Пресс-служба компании опровергла данную информацию.

Пункты выдачи маркетплейса Wildberries продолжают работу в штатном режиме, информация о возможной забастовке не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что сотрудники пунктов выдачи Wildberries планируют устроить забастовку с 15 марта из-за штрафов, которые они должны заплатить компании.

«Информация о закрытии пунктов выдачи и уж тем более о «забастовках» не соответствует действительности. Пункты продолжают работу в стандартном режиме», — сообщил представитель компании.