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Общество

Алла Сердцева: Сейчас как никогда важно патриотическое воспитание молодёжи

Псковичи в числе первых приступили к подготовке по новой программе «Наставники специального назначения».

Командир Псковского регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», член Общественной палаты Псковской области Алла Сердцева прокомментировала активную подготовку к данной программе.

«Сейчас как никогда важно заниматься патриотическим воспитанием нашей молодёжи. Ребятам сложно разобраться в потоках информации, тем более когда с другой стороны в деструктивные каналы вкладывают немаленькие деньги», — сообщила руководитель Студенческий отрядов Псковской области.

Она также отметила правильность подхода к обучению наставников проекта.  

«Правильно, что вопросы воспитания начинает курировать государство. Здорово, что именно псковские наставники приступили к обучению одни из первых в центре знаний «Машук», — поделилась Алла Сердцева.

Отметим, что псковские инструкторы по военно-патриотическому воспитанию детей и молодёжи проходят подготовку в Пятигорском центре знаний «Машук». Старт проекту «Наставники специального назначения» Российского общества «Знание» и новому всероссийскому патриотическому движению дал первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Псковскую область в официальной части мероприятия представил заместитель губернатора Александр Серавин.

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