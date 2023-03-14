Алла Сердцева: Сейчас как никогда важно патриотическое воспитание молодёжи
Псковичи в числе первых приступили к подготовке по новой программе «Наставники специального назначения».
Командир Псковского регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», член Общественной палаты Псковской области Алла Сердцева прокомментировала активную подготовку к данной программе.
«Сейчас как никогда важно заниматься патриотическим воспитанием нашей молодёжи. Ребятам сложно разобраться в потоках информации, тем более когда с другой стороны в деструктивные каналы вкладывают немаленькие деньги», — сообщила руководитель Студенческий отрядов Псковской области.
Она также отметила правильность подхода к обучению наставников проекта.
«Правильно, что вопросы воспитания начинает курировать государство. Здорово, что именно псковские наставники приступили к обучению одни из первых в центре знаний «Машук», — поделилась Алла Сердцева.
Отметим, что псковские инструкторы по военно-патриотическому воспитанию детей и молодёжи проходят подготовку в Пятигорском центре знаний «Машук». Старт проекту «Наставники специального назначения» Российского общества «Знание» и новому всероссийскому патриотическому движению дал первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Псковскую область в официальной части мероприятия представил заместитель губернатора Александр Серавин.