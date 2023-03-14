Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолучанин стал победителем всероссийского конкурса туристических проектов

Фото группы Luki-News

Великолучанин Коротков Сергей стал победителем всероссийского конкурса туристических проектов. Об этом сообщает комитет культуры администрации города Великие Луки.

С 12 по 14 марта 2023 года великолучане защищали проекты в рамках очного этапа Всероссийского конкурса «Туристический код моего города, посёлка, района — PRO-туризм».

Три презентации идей развития культурно-туристической привлекательности города Великие Луки продемонстрировали на ВДНХ: Рома Зимин продемонстрировал проект культурных мероприятий в рамках Международной встречи воздухоплавателей, Максим Валуев — проект гербового аэростата Псковской области, а Сергей Коротков представил фестиваль реконструкции «Петровская слобода. Потешная флотилия». Всего на заочном этапе поступило 1 533 заявки из 80 субъектов РФ.

На финальный этап конкурса были допущены 500 участников из 74 субъектов, которые представили 300 проектов. В номинации «Прикоснись к истории. Исторический, событийный туризм» Сергей Коротков стал победителем и удостоен диплома III степени.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 марта 2023

Псковские врачи провели две высокотехнологичные нейрохирургические операции

14 марта 2023

Псковича осудят за избиение работника управляющей компании
14 марта 2023

Псковские спортсмены выступят на первенстве России по джиу-джитсу
14 марта 2023

Старшеклассники из Пыталова соревновались в интеллектуальных играх

14 марта 2023

Псковские наставники начали обучение для создания центров военно-патриотического воспитания
14 марта 2023

Великолучанин стал победителем всероссийского конкурса туристических проектов
14 марта 2023

Алла Сердцева: Сейчас как никогда важно патриотическое воспитание молодёжи
14 марта 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Мартовские лужи в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...