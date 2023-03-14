Великолучанин стал победителем всероссийского конкурса туристических проектов

19:54, 14 марта 2023, ПАИ

Великолучанин Коротков Сергей стал победителем всероссийского конкурса туристических проектов. Об этом сообщает комитет культуры администрации города Великие Луки.

С 12 по 14 марта 2023 года великолучане защищали проекты в рамках очного этапа Всероссийского конкурса «Туристический код моего города, посёлка, района — PRO-туризм».

Три презентации идей развития культурно-туристической привлекательности города Великие Луки продемонстрировали на ВДНХ: Рома Зимин продемонстрировал проект культурных мероприятий в рамках Международной встречи воздухоплавателей, Максим Валуев — проект гербового аэростата Псковской области, а Сергей Коротков представил фестиваль реконструкции «Петровская слобода. Потешная флотилия». Всего на заочном этапе поступило 1 533 заявки из 80 субъектов РФ.

На финальный этап конкурса были допущены 500 участников из 74 субъектов, которые представили 300 проектов. В номинации «Прикоснись к истории. Исторический, событийный туризм» Сергей Коротков стал победителем и удостоен диплома III степени.