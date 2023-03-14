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Общество

Псковича осудят за избиение работника управляющей компании

Завершено расследование резонансного дела об избиении работника управляющей компании, сообщает Telegram-канал «Прокуратура Псковской области».

Прокурор Псковского района утвердил обвинительный акт в отношении 44-летнего псковича, обвиняемого в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений), по факту избиения работника управляющей компании.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 10 января 2023 года работнику управляющей компании, который, управляя трактором, осуществлял уборку снега на ул. Владимирской в дер. Родина Псковского района, злоумышленник беспричинно из хулиганских побуждений нанёс не менее 15 ударов кулаками в область головы. Указанные незаконные действия мужчины привели к сотрясению головного мозга потерпевшего, ушибам мягких тканей в области головы. В результате нанесённых телесных повреждений работнику управляющей компании был причинён лёгкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция статьи уголовного закона предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

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