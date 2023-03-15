Световые столбы под Псковом снял фотограф-любитель

08:14, 15 марта 2023, ПАИ

Световые столбы под Псковом снял фотограф-любитель Сергей Попов. Свой снимок он выложил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Снято 10 марта в мороз -26», - уточнил автор фотографии.

Световой столб — оптический эффект, представляющий собой яркую вертикальную полосу, которая тянется от источника света. Световые столбы наблюдаются при низких температурах. Это явление возникает, когда в атмосфере появляются плоские кристаллы льда. Свет, например, от фонарей, рассеивается на них, и образуются такие «столбы» над каждым ярким источником света.

Световые столбы гораздо легче заметить в морозную погоду, поскольку тогда кристаллы образуются в более низких слоях атмосферы. Для появления этого оптического эффекта должны быть определенные условия: низкая температура (примерно от −15 градусов и ниже) и влажность.