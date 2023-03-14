Псковские врачи провели две высокотехнологичные нейрохирургические операции
Врачи Псковской областной клинической больницы провели две высокотехнологичные нейрохирургические операции, сообщает группа «Минздрав России».
У пациентов диагностировали перелом пятого грудного позвонка и острый остеомиелит. Такая травма является очень серьёзной и может привести к инвалидности. Остеомиелит у многих пациентов вызывает осложнения и трудно поддаётся лечению.
Для проведения операций был приглашён травматолог-ортопед, заведующий шестым хирургическим отделением Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России Денис Георгиевич Наумов.
Пациенту с переломом грудного позвонка проведена декомпрессия позвоночного канала с сохранением задних структур. Он уже начал активно подниматься, мужчине предстоит долгий период реабилитации.
Второму пациенту выполнен первый этап хирургического лечения гнойно-воспалительного заболевания позвоночника. После успешной операции ему назначили антибактериальную терапию.
Данные операции относятся к категории высокотехнологичной медицинской помощи и были выполнены в рамках ОМС.
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