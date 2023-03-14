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Общество

2760 книг удалось собрать Детскому фонду во время благотворительной акции

Фото Детского фонда

Псковское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги благотворительной акции «Подари ребёнку книгу». В рамках акции удалось собрать 2 760 книг, которые будут переданы в библиотеки 10 интернатных учреждений области, а также детям из малообеспеченных семей региона.

В акции приняли участие более 20 коллективов и десятки жителей города. Самыми активными стали коллективы школ, лицеев и детских садов. Они организовывали сборы книг у себя в учреждениях и самостоятельно привозили собранные книги в офис Детского фонда.

Фото Детского фонда

Уже совсем скоро книги будут переданы в библиотеки интернатных учреждений, где ребята смогут читать их в свободное время. Библиотечные полки пополнятся детскими сказками, детективами, стихотворениями русских классиков, а также научно-популярной литературой. Книжки с яркими картинками и увлекательными сюжетами позволят сохранить у детей интерес к чтению как одному из видов досуга.

Другая часть книг будет храниться на складе Детского фонда и постепенно передаваться в малообеспеченные семьи с детьми, которые регулярно обращаются в фонд за помощью.

По отзывам участников акции «Подари ребёнку книгу», она помогла им перебрать домашние библиотеки и отдать ненужные книги, которые ещё в хорошем состоянии.

Фото Детского фонда

А сотрудники фонда, увидев большой отклик со стороны жителей города и трудовых коллективов, пришли к выводу, что подобные акции необходимо устраивать ежегодно. Ведь помимо интернатных учреждений Детский фонд передаёт книги детям из нуждающихся семей региона. Поэтому детских и подростковых книжек в офисе фонда мало не бывает.

Детский фонд сердечно благодарит каждого присоединившегося к акции.

Отметим, что благотворительная акция «Подари ребёнку книгу» проходила в рамках проекта «Центр развития» при поддержке правительства Псковской области.

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