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Политика

В Эстонии не будут демонтировать памятник погибшим в годы войны жителям

Власти эстонской Нарвы отказались демонтировать памятник погибшим в годы войны жителям, сообщает корреспондент ТАСС.

Городская управа эстонской Нарвы, где преобладает русскоязычное население, не будет демонтировать памятник погибшим в годы Второй мировой войны жителям окрестных деревень. Об этом говорится в сообщении, размещённом во вторник на портале эстонского гостелерадио Э-эр-эр.

«У города нет никаких планов и желания трогать памятник. Он стоит и будет стоять», — приводятся в тексте слова мэра Нарвы Катри Райк.

Монумент в память о погибших мирных жителях был установлен в 1993 году на пожертвования горожан. Он попал в чёрный список рабочей группы по советским памятникам и оказался под угрозой сноса. Государственная канцелярия, по словам мэра, предоставила городу право самостоятельно решить судьбу мемориала.

Напомним, Эстония призвала власти двух городов согласиться с демонтажем советских памятников. Также в Риге завершили демонтаж обелиска воинам-освободителям. 

 

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