В псковском аэропорту расширят автопарк
Губернатор Псковской области провел встречу с директором международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артемом Тарасовым и командиром военно-транспортного полка полковником Владимиром Кожемяко. Об этом Михаил Ведерников сообщает в своем telegram-канале.
В ходе встречи обсудили усиление безопасности международного аэропорта «Княгиня Ольга».
Специалистам Минобороны были переданы дополнительные системы видеонаблюдения, которые будут установлены в ближайшее время.
Важной темой стал вопрос повышения категорирования аэропорта. Это позволит производить взлет и посадку в более сложных метеоусловиях.
«В связи с увеличением количества гражданских рейсов будем расширять и специализированный автопарк», - подытожил глава региона.
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