В псковском аэропорту расширят автопарк

00:30, 15 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области провел встречу с директором международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артемом Тарасовым и командиром военно-транспортного полка полковником Владимиром Кожемяко. Об этом Михаил Ведерников сообщает в своем telegram-канале.

В ходе встречи обсудили усиление безопасности международного аэропорта «Княгиня Ольга».

Специалистам Минобороны были переданы дополнительные системы видеонаблюдения, которые будут установлены в ближайшее время.

Важной темой стал вопрос повышения категорирования аэропорта. Это позволит производить взлет и посадку в более сложных метеоусловиях.

«В связи с увеличением количества гражданских рейсов будем расширять и специализированный автопарк», - подытожил глава региона.