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Общество

В псковском аэропорту расширят автопарк

Губернатор Псковской области провел встречу  с директором международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артемом Тарасовым и командиром военно-транспортного полка полковником Владимиром Кожемяко.  Об этом Михаил Ведерников сообщает в своем telegram-канале.

Фото из telegram-канала Михаила Ведерникова

В ходе встречи  обсудили усиление безопасности международного аэропорта «Княгиня Ольга».

Специалистам Минобороны были переданы дополнительные системы видеонаблюдения, которые будут установлены в ближайшее время.

Важной темой стал вопрос повышения категорирования аэропорта. Это позволит производить взлет и посадку в более сложных метеоусловиях.

«В связи с увеличением количества гражданских рейсов будем расширять и специализированный автопарк», - подытожил глава региона.

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