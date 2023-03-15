Экс-глава аппарата правительства Псковской области вышел в полуфинал конкурса «Лидеры возрождения»

08:36, 15 марта 2023, ПАИ

Бывший руководитель аппарата правительства Псковской области Сергей Дмитриев стал полуфиналистом кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область». Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Не удивлен. Хорошо лично знаю Сергея Сергеевича и, что называется, по прошлой жизни, и по нынешней, - отметил Малькевич. - Он от лица Псковской области курировал все работы в Бериславском районе. Там я с ним встречался и знаю, что он во всех смыслах слова был, жил, работал на передовой. Это сильный профессионал, отличный управленец и организатор. И при этом человек большого личного мужества. Рад, что он принял решение работать на благо Херсонской области!»