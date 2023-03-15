Детский омбудсмен проверила условия содержания подростков в СИЗО-2

09:00, 15 марта 2023, ПАИ

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова проверила условия содержания несовершеннолетних в СИЗО-2 в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Особое внимание Наталия Соколова уделила материально-бытовым условиям, организации досуга и питанию. Также омбудсмен побывала в учебном классе и пищеблоке. Во время обхода каждому подростку предоставилась возможность лично пообщаться с уполномоченным и обсудить проблемы, которые их волновали.

Подводя итоги визита, Наталия Соколова назвала условия содержания несовершеннолетних в СИЗО соответствующими положенным нормам, отметила надлежащей организацию их обучения. Претензий к условиям содержания и действиям администрации учреждения со стороны заключенных, не достигших совершеннолетия, в ее адрес не поступило.