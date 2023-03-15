Два пожара из-за короткого замыкания произошло в Псковской области
Пожар произошел в котельной одного из жилых домов в деревне Утичье Плюсского района. Возгорание произошло на улице Новинье в 7:33 15 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки. Огонь повредил стены и пол помещения.
Помимо этого, по аналогичной причине в 6.18 загорелась хозпостройка на улице Барской в великолукской деревне Токолово.
Комментарии: 0 Обсудить >>>