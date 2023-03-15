Вклад в будущее: псковские школьники составили первое резюме

10:11, 15 марта 2023, ПАИ

Многие подростки в летний период ищут подработку. А есть и такие, кто готов работать уже сейчас: по выходным или в свободное время. Но как и где найти работу, если тебе всего 14 или 15 лет?

Пусть меня научат

Карина хоть и восьмиклассница, но уже имеет непродолжительный опыт работы. Ей довелось побывать продавцом в магазине канцелярских товаров. «Я работала за кассой, общалась с покупателями, - рассказывает школьница. - В целом мне понравилось и даже, как мне кажется, получалось. Но хотелось бы уметь правильно выстраивать отношения с клиентами, знать какие-то иные тонкости профессии».

Подработку Карина нашла благодаря личным связям. Девушка признается, что на тот момент не знала о площадках, где работу можно искать. Да и как составлять резюме, которое там требуется, не знала.

Настоящим подарком для нее стало участие в проекте ProfSkills, который реализует детский технопарк «Кванториум Псков». Вместе с другими псковскими школьниками она проходила профориентационное тестирование, встречалась с представителями различных профессий, смогла попробовать свои силы в разных квантумах. Например, в Промробоквантуме собирала схему светофора на аппаратной платформе TETRA, а в VR/AR-квантуме создавала свою первую локацию с использованием игрового движка.

Очередным мероприятием в рамках проекта стал разговор со специалистом по управлению персоналом. Эксперт из Санкт-Петербурга Елена Егорова рассказала школьникам, как составить такое резюме, чтобы получить хорошую и высокооплачиваемую работу.

Специалист утверждает, что 14-15 лет - самый подходящий возраст, чтобы изучить этот вопрос. Ведь резюме помогает не только работу найти, но и попасть учащимся на интересные курсы и даже стажировку. Да и навыки самопрезентации лучше формировать заранее.

«Резюме - это документ, который рассказывает о вас как о специалисте, это своеобразный билет в хорошую жизнь. С помощью него вы продаете свои навыки. Ваша цель - добиться приглашения на собеседование», - отметила она.

Базовые принципы

Оказалось, что из присутствующих на мероприятии школьников почти половина уже пробовали работать, но почти никому не приходилось составлять резюме.

С чего начать? Как обратить на себя внимание работодателя?

Состоит резюме из нескольких разделов, каждый, по словам эксперта, надо заполнить максимально грамотно. «Важно выбрать правильно фото. Это не должно быть селфи у зеркала, на фоне ковра или с вечеринки. Желательно выбрать нейтральный фон. Ели уж совсем ничего не придумать, то можно сделать фотографию на фоне природы», - рассказывает Елена.

Необходимо полностью указать имя, отчество и фамилию. Никаких сокращенных вариантов или никнеймов. Специалист рекомендует и электронную почту привязать к инициалам. Ее стоит указать в контактной информации, а кроме нее - телефон и мессенджеры.

Обязательно надо прописать город, в котором живет соискатель, и дату рождения.

Важной строкой в резюме является информация об имеющемся опыте. Конечно, в 14 лет его может и не быть, тогда стоит указать проекты, в которых доводилось участвовать, роль в них соискателя, цели и задачи, которые были достигнуты. «Если вам приходилось работать волонтерами, стоит внести и эту информацию», - советует Елена Егорова.

Указывая образование, важно написать полное название учебного учреждения и год его окончания. Тут же в хронологическом порядке указать пройденные курсы и программы обучения.

Только по делу

Ключевые навыки и сильные стороны — строки в резюме, над которыми надо особенно хорошо подумать. Заполнение именно этого раздела далось школьникам сложнее всего. Восьмиклассник Арсений признался, что ему трудно было выделить важные навыки, которые подойдут к выбранным им вакансиям. «Какие навыки лучше написать, чтобы резюме было выигрышным?» - поинтересовался он.

В таких случаях эксперт рекомендует обратить внимание на требования, указанные в самой вакансии.

Стоит в резюме в нескольких словах рассказать о себе, своих увлечениях, которые, возможно, как-то связанны с будущей работой.

А вот предоставлять сопроводительное письмо хоть и необязательно, но стоит, говорит эксперт. Оно может сыграть соискателю на руку. «Рекомендую его не игнорировать. В нем вы можете еще раз подчеркнуть преимущества своей кандидатуры, назвать достижения в учебе, рассказать, почему вакансией заинтересовались, поделиться своими успехами»,- советует эксперт.

Резюме не должно быть большим, максимум 2 страницы. «Не стоит лить воду и описывать всю свою жизнь. Укажите только актуальную информацию, будьте кратки и лаконичны, отталкивайтесь от требования вакансии».

Для каждой должности должно быть отдельное резюме. Особое внимание надо обратить на грамматические и стилистические ошибки. Размещать резюме можно на специальных площадках: HeadHunter, LinkedIn, Avito, Super Job, в тематических группах в «ВКонтакте» и «Телеграме».

В ходе презентации школьники интересовались заработной платой в IT-сфере, спрашивали, что делать, если соискатель не зарегистрирован ни в одной из соцсетей

Каждому по профессии

По завершении теоретической части школьники разошлись составлять свое первое резюме. И не просто так: оно даст им возможность получить работу на тематической смене ProfSkills «Город будущего», которая пройдет в «Кванториуме» с 27 марта по 1 апреля. В рамках смены ребятам предстоит работа в командах по следующим специальностям: специалист по AR-рекламе, урбанист, инженер-разработчик, оператор БПЛА, проектировщик - дизайнер современной доступной городской среды и специалист-нанотехнолог.

«Проект ProfSkills, который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, направлен на то, чтобы дать ребятам возможность попробовать себя в разных профессиях уже сейчас, когда они учатся в 8-9 классе», - говорит заместитель директора по проектному управлению детского технопарка «Кванториум Псков» Виктория Зарецкая.

В рамках прошедших мероприятий школьники смогли определиться с тем направлением, которое хотели бы изучить глубже. Теперь целую неделю они будут погружаться в профессию. Например, в VR/AR-квантуме будет задание по разработке рекламы с дополненной реальностью для городских улиц. Кроме этого, ребята займутся планировкой городских территорий, сделают макеты, поработают с 3D-моделированием. «Эти навыки сегодня востребованы на рынке труда, и спрос на таких специалистов будет только расти», - отметила Виктория.

После тематической смены школьников ждет еще одно мероприятие: встреча с представителями высших учебных образовательных учреждений. Они подскажут ребятам, куда можно поступать, чтобы обучиться приглянувшейся профессии.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.