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Общество

Снег и до +7 градусов прогнозируют синоптики в Пскове 15 марта

Небольшие осадки и облачная погода ожидаются в Псковской области 15 марта, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Днем прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами умеренные. Ночью на большей части территории преимущественно без осадков, по юго-востоку области мокрый снег. На дорогах образуется гололедица.

Будет дуть ветер западных направлений, умеренный. Температура воздуха днем составит от +3 до +8 градусов, ночью - от 0 до -5.

В Пскове днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.  Температура днем - от +5 до +7, ночью - от -1 до -3.

В Великих Луках: днем осадки в виде мокрого снега, временами с дождем, ночью мокрый снег. Температура днем - от +6 до +8, ночью - от 0 до -2.

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