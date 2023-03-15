Снег и до +7 градусов прогнозируют синоптики в Пскове 15 марта

09:51, 15 марта 2023, ПАИ

Небольшие осадки и облачная погода ожидаются в Псковской области 15 марта, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Днем прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами умеренные. Ночью на большей части территории преимущественно без осадков, по юго-востоку области мокрый снег. На дорогах образуется гололедица.

Будет дуть ветер западных направлений, умеренный. Температура воздуха днем составит от +3 до +8 градусов, ночью - от 0 до -5.

В Пскове днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днем - от +5 до +7, ночью - от -1 до -3.

В Великих Луках: днем осадки в виде мокрого снега, временами с дождем, ночью мокрый снег. Температура днем - от +6 до +8, ночью - от 0 до -2.