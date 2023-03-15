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Общество

Воспитатель детсада в Пскове сломала руку во время прогулки с детьми

Четыре извещения о неосторожности сотрудников на рабочих местах поступило в Государственную инспекцию труда в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Так, воспитатель детского сада в Пскове во время прогулки с детьми поскользнулась, упала и сломала руку.

Кроме того, работник отделения почтовой связи Великих Лук, женщина 1962 года рождения получила закрытый перелом костей левой голени. Она упала на ступеньках крыльца.

Помимо этого, пострадала сотрудница комитета по строительству и ЖКХ. Женщина 1972 года рождения на рабочем месте подвернула ногу и упала, получив перелом.

Ещё один несчастный случай произошёл в одном из магазинов известной сети в Пскове. Женщина 1967 года рождения на рабочем месте подвернула ногу и упала, в результате чего получила закрытый перелом левой лодыжки.

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