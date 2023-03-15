Куда жаловаться на качество услуг и товаров, обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвященная Дню защиты прав потребителей, проходит в медиацентре Псковского агентства информации.
На какие изъяны в товарах и услугах жалуются псковичи, как отстоять свое право на качественный товар, если он пришел через «серый» и параллельный импорт, куда и как жаловаться на качество услуг и товаров, чем поможет рядовому потребителю Роспотребнадзор в защите прав, как работает горячая линия.
На эти и другие вопросы ответит начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова.
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