Псковская управляйка завышала в квитанциях плату за электричество

10:23, 15 марта 2023, ПАИ

Завышенную плату за электроэнергию начисляла жителям одного из домов Пскова управляющая компания «Микрорайон «Западный». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В прокуратуру обратился гражданин с просьбой проверить соблюдение управляющей компанией требований жилищного законодательства. В ходе проверки были выявлены нарушения: управляйка завышала плату за электроэнергию на содержание общего имущества (СОИ).

«Норматив потребления электроэнергии на СОИ для многоквартирных домов с лифтом установлен приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 06.11.2019 № 77-Н в размере 2,84 рубля/кВт. Вместе с тем размер начисленной платы за электроэнергию на СОИ в платежных документах на квартиры собственников в доме № 52 по улице Юбилейной в г. Пскове за 2022 год не соответствовал установленным нормативам», - констатировали в прокуратуре.

Для устранения нарушений прокуратура направила в адрес директора управляющей организации представление. На данный момент оно рассмотрено и удовлетворено. Сейчас 107 собственникам квартир указанного многоквартирного дома произведен перерасчет на сумму три тысячи рублей.