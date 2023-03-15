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Общество

Юные псковичи попали на поезд Гарри Поттера благодаря губернатору

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил мечту воспитанников одного из социальных учреждений региона, где живут дети, оставшиеся без попечения родителей. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Ребята загадали побывать в волшебном поезде Гарри Поттера – и мне выпала честь исполнить мечту благодаря нашей замечательной акции «Ёлка желаний». Поезд находится в Санкт-Петербурге, куда и отправились ребята. Они не только познакомились с любимыми героями и магическими существами из волшебного мира, но и с головой окунулись в искусство – побывали на экскурсии в Эрмитаже и посетили шоколадную фабрику. Ребята недавно вернулись из поездки и я с удовольствием делюсь с вами их впечатлениями», - написал глава региона.

Он добавил, что стать «добрым волшебником» может каждый, и пригласил всех присоедниться к акции «Ёлка желаний» в новом году.

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