Юные псковичи попали на поезд Гарри Поттера благодаря губернатору

10:37, 15 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил мечту воспитанников одного из социальных учреждений региона, где живут дети, оставшиеся без попечения родителей. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Ребята загадали побывать в волшебном поезде Гарри Поттера – и мне выпала честь исполнить мечту благодаря нашей замечательной акции «Ёлка желаний». Поезд находится в Санкт-Петербурге, куда и отправились ребята. Они не только познакомились с любимыми героями и магическими существами из волшебного мира, но и с головой окунулись в искусство – побывали на экскурсии в Эрмитаже и посетили шоколадную фабрику. Ребята недавно вернулись из поездки и я с удовольствием делюсь с вами их впечатлениями», - написал глава региона.

Он добавил, что стать «добрым волшебником» может каждый, и пригласил всех присоедниться к акции «Ёлка желаний» в новом году.