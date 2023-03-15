19-летний великолучанин украл из магазина три упаковки кофе

11:25, 15 марта 2023, ПАИ

19-летний житель Великих Лук попался на краже кофе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

14 марта около 9:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что из магазина на Октябрьском проспекте неизвестный совершил кражу. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали великолучанина, который похитил из торгового зала три упаковки кофе.

Позже выяснилось, что молодой человек ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В соответствии с действующим законодательством за повторное мелкое хищение вора привлекут к уголовной ответственности.