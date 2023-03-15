Псковские приставы проведут спецприём для семей участников СВО

12:14, 15 марта 2023, ПАИ

Личный прием членов семей участников СВО проведут псковские приставы 16 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Приём пройдет с 10:00 до 13:00 сразу на трёх площадках: в МФЦ Пскова на улице Белинского, 77а; в Центре помощи семьям мобилизованных граждан в Пскове на улице Некрасова, 19 и в Ассоциации юристов России на улице Ленина, 7.

Также консультировать граждан будут в районных подразделениях судебных приставов с 10:00 до 13:00.

Адреса подразделений судебных приставов указаны в разделе «Контакты» на официальном сайте управления. Предварительная запись на прием не требуется. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

УФССП России по Псковской области напоминает, что все мобилизованные граждане, являющиеся должниками, могут воспользоваться правом на приостановление исполнительного производства любой категории. Это можно сделать только после подачи соответствующего заявления. Написать его могут и сами мобилизованные, и их родственники.