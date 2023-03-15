Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские приставы проведут спецприём для семей участников СВО

Личный прием членов семей участников СВО проведут псковские приставы 16 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Приём пройдет с 10:00 до 13:00 сразу на трёх площадках: в МФЦ Пскова на улице Белинского, 77а; в Центре помощи семьям мобилизованных граждан в Пскове на улице Некрасова, 19 и в Ассоциации юристов России на улице Ленина, 7.

Также консультировать граждан будут в районных подразделениях судебных приставов с 10:00 до 13:00.

Адреса подразделений судебных приставов указаны в разделе «Контакты» на официальном сайте управления. Предварительная запись на прием не требуется. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

УФССП России по Псковской области напоминает, что все мобилизованные граждане, являющиеся должниками, могут воспользоваться правом на приостановление исполнительного производства любой категории. Это можно сделать только после подачи соответствующего заявления. Написать его могут и сами мобилизованные, и их родственники.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 марта 2023

Почти 200 км федеральных трасс отремонтируют в СЗФО
15 марта 2023

Туристический центр Псковской области признан лучшим в России

15 марта 2023

Температура воздуха в Псковской области будет превышать норму еще полторы недели
15 марта 2023

Псковичей просят с пониманием отнестись к работе мусоровозов в непогоду
15 марта 2023

Псковичи жалуются на несоответствие цен в магазинах
15 марта 2023

Псковичам дали совет, как сберечь деньги при покупках на маркетплейсах
15 марта 2023

Уточнить порядок передачи археологических находок в музеи предлагают депутаты
15 марта 2023

Первая Божественная литургия прошла в новом храме в городе Дно


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...