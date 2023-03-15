Сбившего пенсионерку автомобилиста разыскивают в Пскове

11:49, 15 марта 2023, ПАИ

В Пскове неизвестный автомобилист сбил пожилую женщину, после чего скрылся с места происшествияю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по городу.

14 марта около 14:36 у дома № 37а на улице Труда неизвестный водитель, сдавая назад, совершил наезд на 87-летнюю пенсионерку, которая шла по парковке. В результате женщина получила телесные повреждения. Водитель же с места аварии скрылся.

Всех граждан, которые стали очевидцами произошедшего или владеют какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 102, 59-38-40 или 8-911-884-88-88. Водителю, ставшему участником данной аврии, предлагается самому обратиться в Госавтоинспекцию по указанным телефонам.