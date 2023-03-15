Работу чиновников предложили оценивать через «Госуслуги»

12:02, 15 марта 2023, ПАИ

Проект закона о проверке работы чиновников через портал «Госуслуги» внесли в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Согласно проекту, россияне смогут ежегодно оценивать эффективность работы депутатов, губернаторов и мэров, используя портал госуслуг. Авторами инициативы стала партия «Новые люди». Как отметил её глава Алексей Нечаев, это позволит избежать бюрократии. Кроме того, чиновники смогут оперативнее корректировать свою работу.

Алексей Нечаев напомнил, что сейчас оценка проводится один раз в несколько лет. По словам депутата, сначала будет введена «достаточно простая» шкала для оценок, однако в дальнейшем ее можно будет расширить и сформировать «настоящую экосистему прямой демократии».

Во фракции также подчеркнули, что реализация инициативы не потребует вложения средств из российского бюджета.