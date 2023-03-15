Псковичи стали чаще обращаться в отдел защиты прав потребителей

12:27, 15 марта 2023, ПАИ

Псковичи стали чаще обращаться в отдел защиты прав потребителей. По итогам 2022 года количество жалоб выросло на 10%. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова.

По её словам, за год жители региона подали четыре тысячи жалоб, тысяча из них - письменно, остальное - устно.

«Выросло количество обращений с жалобами на дистанционную торговлю. Чаще всего жалуются на невозможность бесплатно вернуть товар ненадлежащего качества, который заказан в интернете. Это нарушение прав потребителей», - рассказала Ольга Кольцова.

Она привела в пример случай, когда мужчина заказал на популярном маркетплейсе стиральную машину за 14 тысяч рублей, а вместо неё получил моток ниток. «За отказ от этого мотка с него списали тысячу рублей. Площадка деньги потребителю в итоге вернула, но только после нашего вмешательства. Они сослались на ошибку робота, который рассматривает отказы в личном кабинете», - пояснила руководитель отдела.

Ольга Кольцова подчеркнула, что ведомство как может борется с недобросовестными площадками и выдает предостережения, после чего деньги потребителям они в итоге возвращают.