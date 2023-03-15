Псковичи участвуют во всероссийском турнире по боксу

13:01, 15 марта 2023, ПАИ

Спортсмены из Псковской области, входящие в состав команды СЗФО, принимают участие во всероссийском турнире по боксу класса «А». Соревнования проходят в Чите с 14 по 18 марта. Об этом сообщает Федерация бокса России СЗФО.

Всего на арене «Мегаполис спорт» выступят более 100 боксеров из 24 регионов России. В состав команды СЗФО вошли Кирилл Титов, Шамиль Алиев, Саид Мирзоев, Имам Кастоев, Максим Арестенко и Александр Сафонов.

Сопровождает спортсменов в турнире тренер по боксу Андрей Летов из Сыктывкара.