Псковичи участвуют во всероссийском турнире по боксу
Спортсмены из Псковской области, входящие в состав команды СЗФО, принимают участие во всероссийском турнире по боксу класса «А». Соревнования проходят в Чите с 14 по 18 марта. Об этом сообщает Федерация бокса России СЗФО.
Всего на арене «Мегаполис спорт» выступят более 100 боксеров из 24 регионов России. В состав команды СЗФО вошли Кирилл Титов, Шамиль Алиев, Саид Мирзоев, Имам Кастоев, Максим Арестенко и Александр Сафонов.
Сопровождает спортсменов в турнире тренер по боксу Андрей Летов из Сыктывкара.
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