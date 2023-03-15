Можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат, рассказала эксперт

12:35, 15 марта 2023, ПАИ

За неиспользованный подарочный сертификат продавец или поставщик услуги должен возвращать деньги. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова.

По её словам, такого понятия, как «подарочный сертификат», в законодательстве нет, но есть судебные прецеденты. «Сертификат - это договор на будущее предоставлении услуг, в сертификате может быть прописан срок его действия, но если вы не успели воспользоваться им до конца срока, то ваши деньги не сгорят. Вы можете обратиться с просьбой вернуть деньги», - пояснила руководитель отдела.

Ольга Кольцова пояснила, что обращение лучше составить в письменном виде в двух экземплярах. «Один вы отдаете, на второй вам ставят отметку о получении. В претензии следует указать срок, в течение которого вы ждете возврата денег. Если в этот срок деньги не возвращают - необходимо идти в суд», - констатировала она.

Такие обращения, по словам руководителя отдела, волнообразны. Как правило, их количество увеличивается после праздников, когда люди начинают дарить друг другу сертификаты.