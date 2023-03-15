Псковичам дали совет, как сберечь деньги при покупках на маркетплейсах

12:53, 15 марта 2023, ПАИ

Как не лишиться своих денег при покупке товара на маркетплейсах, рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, посвященной Дню защиты прав потребителей.

«Желательно распаковывать товары в пункте выдачи. Распаковку снимать на видео, чтобы потом гарантированно в случае проблем получить деньги обратно. А иначе, к примеру, разбитый сервиз могут приписать вам, что это вы споткнулись, пока несли его домой», – рассказала Ольга Кольцова.

Также она привела пример с покупкой дорогого товара, который оказался ненадлежащего качества. Покупателю пришлось заказать за свой счет экспертизу стоимостью 6 тысяч рублей, но продавец всё равно отказался возвращать деньги. В итоге покупатель смог получить от фирмы 100 000 рублей через суд.

Если покупка совершается в соцсетях, то таким продавцам претензии предъявить не получится. Здесь закон о защите прав потребителей не работает. Если только удастся доказать, что они занимаются предпринимательством на постоянной основе.

Также она рассказала, что было много обращений по услугам связи. Жители региона жаловались на самовольную смену оплаты тарифов, на отказ в переходе от оператора к оператору.