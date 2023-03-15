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Первая Божественная литургия прошла в новом храме в городе Дно

Первая Божественная литургия прошла в новом храме Святых Царственных Страстотерпцев в городе Дно сегодня, 15 марта. Об этом сообщает газета «Дновец».

Фото здесь и далее: газета «Дновец»

15 марта – день обретения Державной иконы Божией Матери. Образ Божией Матери «Державная» был обретён в день отречения от престола императора-мученика Николая II - 2 (15 марта) 1917 года. На церковный праздник приехало большое количество паломников.

Сейчас в храме идут отделочные внутренние работы. Первая литургия прошла на цокольном этаже. Когда храм окончательно достроят, там откроют музей царской семьи.

 

Ранее, в 2016 году жители Дно выступили с инициативой построить часовню в память о Царственных страстотерпцах, но экс-митрополит Псковский и Порховский Евсевий благословил строительство каменного храма.

Напомним, закладка храма прошла в марте 2017 года. Купола на новом храме Святых Царственных Страстотерпцев установили и освятили 24 ноября

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Первая Божественная литургия прошла в новом храме в городе Дно


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