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Общество

Псковичи жалуются на несоответствие цен в магазинах

Покупатели жалуются на несоответствие цен в псковских магазинах. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова.

По ее словам, подобные жалобы регулярно поступают уже не первый год. В таких случах Ольга Кольцова советует составить претензию и требовать вернуть разницу в свою пользу.

«Магазины на это идут, и идут охотно. Проблем не было», - заметила она.

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