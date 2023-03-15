Псковичи жалуются на несоответствие цен в магазинах

13:08, 15 марта 2023, ПАИ

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Покупатели жалуются на несоответствие цен в псковских магазинах. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова.

По ее словам, подобные жалобы регулярно поступают уже не первый год. В таких случах Ольга Кольцова советует составить претензию и требовать вернуть разницу в свою пользу.

«Магазины на это идут, и идут охотно. Проблем не было», - заметила она.