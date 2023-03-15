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Общество

Круглые столы для НКО проводят в Пскове

В Пскове проходят круглые столы представителей профильных исполнительных органов власти области и социально ориентированных некоммерческих организаций. Встречи организованы по результатам проведения ежегодного форума СОНКО «Содействие» в 2022 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

На основе опроса, проведенного Центром молодежи и общественных инициатив, представителей НКО Псковской области в этом месяце, были выбраны три региональных комитета и профильное управление, набравшие наибольшее число голосовавших. Общественники захотели встретиться с комитетами по спорту, культуре, образованию и с Управлением общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области. На данный момент уже состоялись три встречи, еще одна, последняя, со специалистами комитета по образованию, пройдет 22 марта. Желающие могут подать заявку в группе общественных проектов vk.com/nko.pskovobl.

Участниками встреч уже стали более 30 организаций. Представители НКО рассказывают о своей деятельности, проектах и проблемах, которые они хотели бы решить при поддержке региональной власти. Происходит обмен предложениями как между организациями, так и с представителями комитетов.

Результаты встреч освещаются в сообществе «Общественные проекты Псковской области» vk.com/nko.pskovobl.

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