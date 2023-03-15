Псковичей просят с пониманием отнестись к работе мусоровозов в непогоду

13:21, 15 марта 2023, ПАИ

С пониманием относиться к труду водителей мусоровозов призвали жителей Псковской области в группе «Мехуборка Псков». Гололед, сильный снегопад или ливень существенно усложняют передвижение спецтехники.

«Там, где на первый взгляд расчищено и может проскочить легковой автомобиль, мусоровозу это удается не всегда. Из-за большого веса он может застрять в колее или свалиться в кювет», - отмечается в сообщении.

Данные обстоятельства могут задержать спецтехнику и привести к отставанию от графика. «Просим относиться с пониманием и уважением к нелегкому труду экипажей!» - подытожили в обращении к псковичам.