Псковичи жалуются в Роспотребнадзор на некачественные зубные протезы

13:04, 15 марта 2023, ПАИ

Псковичи регулярно жалуются в Роспотребнадзор на некачественные зубные протезы. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова.

«Чаще всего жалобы на некачественные медуслуги касаются протезирования зубов - процентов 90 от всех подобных жалоб, - уточнила Ольга Колцова. - Здесь без экспертизы не обойдешься, так как услуга достаточно специфичная. Таких людей мы направляем на экспретизу, даем юридическое сопровождение».

По её словам, чаще всего стоматология в досудебном порядке компенсирует и расходы на протезирование, и расходы на экспертизу.