Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 200 км федеральных трасс отремонтируют на Северо-Западе

Почти 200 километров федеральных трасс в Северо-Западном федеральном округе приведут в порядок до конца года, сообщается в группе «Росавтодор» в соцсети «ВКонтакте».

«С наступлением весны и началом дорожно-строительного сезона запускаем активную работу на подведомственной нам федеральной сети», — говорится в сообщении. Так, расширят Р-23 до четырёх полос у границы с Псковской областью, обновят 97 километров покрытия на кольцевой дороге Санкт-Петербурга и откроют новую развязку в Ям-Ижоре.

Развязка на М-10 «Россия» в Ям-Ижоре — один из главных объектов области. Здесь к федеральной дороге примыкают четыре регионалки в одном уровне. Движение из-за отсутствия полос разгона и левых поворотов неудобное — возникают конфликтные точки, а благодаря развязке с путепроводом и переходно-скоростным полосам на перекрёстке с улицами Павловской и Пушкинской проблема решится. Транспорт поедет по разным уровням, и движение станет намного свободнее.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 марта 2023

ФОТОФАКТ Аист прилетел в Новосокольнический район
15 марта 2023

В Псковской области продлили выплаты для работающих на селе медиков
15 марта 2023

В Великих Луках состоится третий юнармейский бал
15 марта 2023

Молодежная организация «Движение первых» появилась в Пыталово
15 марта 2023

Путина ожидают на праздновании 550-летия Псково-Печерского монастыря
15 марта 2023

Почти 200 км федеральных трасс отремонтируют на Северо-Западе
15 марта 2023

Туристский центр Псковской области признан лучшим в России

15 марта 2023

Температура воздуха в Псковской области будет выше нормы еще полторы недели

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...