Почти 200 км федеральных трасс отремонтируют на Северо-Западе

13:57, 15 марта 2023, ПАИ

Почти 200 километров федеральных трасс в Северо-Западном федеральном округе приведут в порядок до конца года, сообщается в группе «Росавтодор» в соцсети «ВКонтакте».

«С наступлением весны и началом дорожно-строительного сезона запускаем активную работу на подведомственной нам федеральной сети», — говорится в сообщении. Так, расширят Р-23 до четырёх полос у границы с Псковской областью, обновят 97 километров покрытия на кольцевой дороге Санкт-Петербурга и откроют новую развязку в Ям-Ижоре.



Развязка на М-10 «Россия» в Ям-Ижоре — один из главных объектов области. Здесь к федеральной дороге примыкают четыре регионалки в одном уровне. Движение из-за отсутствия полос разгона и левых поворотов неудобное — возникают конфликтные точки, а благодаря развязке с путепроводом и переходно-скоростным полосам на перекрёстке с улицами Павловской и Пушкинской проблема решится. Транспорт поедет по разным уровням, и движение станет намного свободнее.