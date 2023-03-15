Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Великих Луках состоится третий юнармейский бал

Третий по счету юнармейский бал состоится в Великих Луках в середине апреля. Площадкой для проведения мероприятия станет Великолукский драматический театр, сообщает портал Luki-News.

Фото: здесь и далее Telegram-канал «Luki-News»

Организатор мероприятия Артем Баринов рассказал, что в этом году бал проведут в рамках реализации крупного регионального проекта «Регион для молодых». «Юнармейский бал – мероприятие уникальное, яркое и красочное. Мы неоднократно получали неофициальный статус самого красивого патриотического мероприятия в области», – отметил он.

В этом году в мероприятии примут участие 35 пар. При этом ввиду большого количества заявок некоторым желающим даже пришлось отказать в участии. «То количество заявок, которое мы собрали, говорит о необходимости, важности и уникальности этого проекта, который живет уже третий год», – подчеркнул Артем Баринов.

Помимо танцев, которые будут представлены на балу, участники также изучают историю и культуру проводимого мероприятия. В постановке танцев помогает балетмейстер Эльвира Усейкина, а бальную культуру участники изучают с историческим экспертом Алёной Васильевой.

Сам бал включит в себя три танцевальных отделения и не менее 16 исторических танцев, что является абсолютным рекордом, так как в прошлом году танцев было десять.

В этом году мероприятие планируют посетить представители региональной общественной организации «Вечевой орден». По словам организатора, именно псковские коллеги вдохновили его на проведение балов на территории Великих Лук.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 марта 2023

ФОТОФАКТ Аист прилетел в Новосокольнический район
15 марта 2023

В Псковской области продлили выплаты для работающих на селе медиков
15 марта 2023

В Великих Луках состоится третий юнармейский бал
15 марта 2023

Молодежная организация «Движение первых» появилась в Пыталово
15 марта 2023

Путина ожидают на праздновании 550-летия Псково-Печерского монастыря
15 марта 2023

Почти 200 км федеральных трасс отремонтируют на Северо-Западе
15 марта 2023

Туристский центр Псковской области признан лучшим в России

15 марта 2023

Температура воздуха в Псковской области будет выше нормы еще полторы недели

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...