В Великих Луках состоится третий юнармейский бал

15:00, 15 марта 2023, ПАИ

Третий по счету юнармейский бал состоится в Великих Луках в середине апреля. Площадкой для проведения мероприятия станет Великолукский драматический театр, сообщает портал Luki-News.

Организатор мероприятия Артем Баринов рассказал, что в этом году бал проведут в рамках реализации крупного регионального проекта «Регион для молодых». «Юнармейский бал – мероприятие уникальное, яркое и красочное. Мы неоднократно получали неофициальный статус самого красивого патриотического мероприятия в области», – отметил он.

В этом году в мероприятии примут участие 35 пар. При этом ввиду большого количества заявок некоторым желающим даже пришлось отказать в участии. «То количество заявок, которое мы собрали, говорит о необходимости, важности и уникальности этого проекта, который живет уже третий год», – подчеркнул Артем Баринов.

Помимо танцев, которые будут представлены на балу, участники также изучают историю и культуру проводимого мероприятия. В постановке танцев помогает балетмейстер Эльвира Усейкина, а бальную культуру участники изучают с историческим экспертом Алёной Васильевой.



Сам бал включит в себя три танцевальных отделения и не менее 16 исторических танцев, что является абсолютным рекордом, так как в прошлом году танцев было десять.



В этом году мероприятие планируют посетить представители региональной общественной организации «Вечевой орден». По словам организатора, именно псковские коллеги вдохновили его на проведение балов на территории Великих Лук.