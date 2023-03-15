Около 100 детей занимаются регби в Псковской области

14:36, 15 марта 2023, ПАИ

Около 100 детей занимаются регби в Псковской области. Об этом рассказал детский тренер и капитан мужской команды по регби Денис Назаров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 марта.

«Сейчас около 100 человек подопечных, включая детскую школу-интернат, где есть мужская и женская команда 2008-2010 годов рождения. В 18-й школе четыре команды, дети из 6-7 классов и в Тямшанской гимназии две команды. Сейчас мы хотим провести второй тур «Лиги 1», это у нас детская лига — тэг-регби. В этом году она пробная, а в следующем году будет разделение команд», — отметил Денис Назаров.

Также Мария Тихоненко рассказала о ближайших соревнованиях. По ее словам, команды готовятся к чемпионату России по регби-7, который планируется провести в апреле, и к соревнованиям по пляжному регби, которые пройдут этим летом.