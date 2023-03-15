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Экономика

Как Псковская губерния стала лидером по продаже льна, рассказали в архиве

О работе Льняной биржи в Пскове рассказали в Telegram-канале Госархива Псковской области.

Биржу открыли в Пскове в 1908 году, однако о ее создании заговорили за несколько лет до этого. Причиной послужили многочисленные ограничения со стороны иностранных компаний. Получалось, что именно они диктовали условия для рынка сбыта: требования к качеству льна, ценам на него, логистике поставок.

Псковичи не захотели с этим мириться. Земская управа вышла с ходатайством об открытии биржи, предложение получило поддержку Министерства торговли и промышленности. Высочайшим указом государя от 11 апреля 1908 года было получено разрешение на устройство Псковской льняной биржи.

«Биржа эта, гласит первый параграф утвержденного устава,есть сборное место для взаимных сношений и сделок по всем отраслям сельского хозяйства, и имеет целью облегчение таких сделок и сношений, упорядочение местной торговли, а равно получение необходимых по части торговли и промышленности сведений». Устройство биржи задумано в целях объединения лиц, причастных к местной льняной промышленности», - писал вестник Псковского губернского земства.

По инициативе льняной биржи в городах губернии стали регулярно проводить ярмарки. В вестнике публиковали цены. Результатом такой работы стало лидерство Псковской губернии по объемам выращиваемого и реализуемого льна. Биржа перестала существовать в 1917 году в силу известных исторических событий.

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